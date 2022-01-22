Newzfeed

504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Лазаревич
    Ирина: а может быть, америкосам и из США тоже пора эвакуироваться?“Безумцы правят б...
  • Teodor
    Это не уборщица высказывается, а президент Страны метет языком, как помелом, а за базар всегда нужно отвечать.В Москве захотели...
  • Георгий Михалев
    Усыпили в тот же день, это однозначно. Никто бы не оставил такого свидетеля. Тем более, что операция курировалась ЦРУ...На Украине подтве...

В Москве захотели наказать Санду газом за громкое высказывание о России

В Москве захотели наказать Санду газом за громкое высказывание о России

В Москве захотели наказать Санду газом за громкое высказывание о России AlexCoderВ Москве захотели наказать Санду газом за громкое высказывание о России AlexCoder Президенту предложили справиться с газовой проблемой без помощи "Газпрома" Глава Молдавии Майя Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV заявила, что РФ напрямую причастна к событиям в Приднестровье – напряженность в регионе провоцировала Москва, которая пыталась сохранить свое влияния и помешать Кишеневу обрести независимость.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх