В Москве захотели наказать Санду газом за громкое высказывание о России AlexCoderВ Москве захотели наказать Санду газом за громкое высказывание о России AlexCoder Президенту предложили справиться с газовой проблемой без помощи "Газпрома" Глава Молдавии Майя Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV заявила, что РФ напрямую причастна к событиям в Приднестровье – напряженность в регионе провоцировала Москва, которая пыталась сохранить свое влияния и помешать Кишеневу обрести независимость.