Пресечена деятельность ОПГ, внедрившей новую схему по организации незаконной миграции

Российские силовики раскрыли преступную группу, которая организовала незаконную миграцию для граждан Таджикистана и Узбекистана при помощи поддельных украинских паспортов и фиктивных справок об имеющейся регистрации на территории ДНР.
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