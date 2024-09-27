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Пресечена деятельность ОПГ, внедрившей новую схему по организации незаконной миграции

Пресечена деятельность ОПГ, внедрившей новую схему по организации незаконной миграции

Российские силовики раскрыли преступную группу, которая организовала незаконную миграцию для граждан Таджикистана и Узбекистана при помощи поддельных украинских паспортов и фиктивных справок об имеющейся регистрации на территории ДНР.

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