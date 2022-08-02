Daily Storm

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Канцлер Германии Шольц сообщил, что ФРГ поставляет Украине оружие, которым еще не пользуется даже немецкая армия

Канцлер Германии Шольц сообщил, что ФРГ поставляет Украине оружие, которым еще не пользуется даже немецкая армия

Он пообещал оказывать Киеву военную поддержку «столько, сколько потребуется»Германия продолжает поставлять Украине вооружение, некоторые образцы техники настолько современные, что их пока не использует немецкая армия.

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