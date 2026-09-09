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Снукерист.ру

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Марафонский фрейм с неожиданными поворотами. Дин Джуньху против Эшли Хагилла на English Open 2026

Марафонский фрейм с неожиданными поворотами. Дин Джуньху против Эшли Хагилла на English Open 2026

Дин Джуньху одержал победу над Эшли Хагиллом 4-2 и вышел в 1/8 финала English Open 2026 Дин Джуньху (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Дин Джуньху нанес поражение Эшли Хагиллом в 1/16 финала English Open 2026.

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