´Планета Земля - объект особой заботы´.

22 апреля отмечается Международный день Земли. Этот праздник помогает нам лишний раз задуматься, что каждое действие может как разрушить хрупкую природу, так и сохранить ее небывалую, первозданную красоту.
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