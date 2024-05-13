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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Планета Земля - объект особой заботы´.

´Планета Земля - объект особой заботы´.

22 апреля отмечается Международный день Земли. Этот праздник помогает нам лишний раз задуматься, что каждое действие может как разрушить хрупкую природу, так и сохранить ее небывалую, первозданную красоту.

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