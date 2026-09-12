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Советник Зеленского: Плохая погода на западе Украины мешает перехватчикам

Советник Зеленского: Плохая погода на западе Украины мешает перехватчикам Россия усилила атаки БПЛА по западной Украине, используя ухудшение погоды, заявил советник Зеле.

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