Советник Зеленского: Плохая погода на западе Украины мешает перехватчикам Россия усилила атаки БПЛА по западной Украине, используя ухудшение погоды, заявил советник Зеле.
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погода перехватчикам мешает... а почему тогда погода хватчикам не мешает?