Дом злобы Холленсбери, построенный в 1830 году в Александрии, штат Вирджиния, является самым известным примером «дома злобы».
Дом злобы
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Дом злобы Холленсбери, построенный в 1830 году в Александрии, штат Вирджиния, является самым известным примером «дома злобы».
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