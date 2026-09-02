Эскиз к «Похищению Европы», «Бульвар Капуцинок» и другие работы Серова и Коровина покажут в KGallery

Ретроспективу друзей-художников дополнят произведения Ильи Репина, Михаила Врубеля, Павла Чистякова, Василия Поленова и Алексея Саврасова.
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