На Урале пропавшую 8-летнюю девочку нашли мертвой в реке

В Артемовском Свердловской области завершились поиски девочки, которая пропала накануне. Об этом сообщили «Егоршинские вести» Восьмилетний ребенок решил проверить лед, которая только появился на реке Бобровка.
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