Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

401 подписчик

Выезд, контроль и результат. После атак на Новороссийск команда депутата Алтухова трудится в режиме «здесь и сейчас»

Выезд, контроль и результат. После атак на Новороссийск команда депутата Алтухова трудится в режиме «здесь и сейчас»

Выезд, контроль и результат. После атак на Новороссийск команда депутата Алтухова трудится в режиме «здесь и сейчас»В условиях, когда прибрежные города Краснодарского края регулярно сталкиваются с угрозами и последствиями атак, присутствие депутата на местах становится особенно важным.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым