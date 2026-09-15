Выезд, контроль и результат. После атак на Новороссийск команда депутата Алтухова трудится в режиме «здесь и сейчас»В условиях, когда прибрежные города Краснодарского края регулярно сталкиваются с угрозами и последствиями атак, присутствие депутата на местах становится особенно важным.