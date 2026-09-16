CENTCOM: США помогли перевезти 900 млн баррелей нефти в Ормузе

С начала мая американские военные содействовали транспортировке свыше 900 млн баррелей нефти через Ормузский пролив, сообщил Тим Хокинс из CENTCOM.
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