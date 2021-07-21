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21 июля – День Авдотьи-Сенегнойки, или Авдотьев день: суеверия, приметы, чего нельзя делать, а что нужно

21 июля – День Авдотьи-Сенегнойки, или Авдотьев день: суеверия, приметы, чего нельзя делать, а что нужно

Работающие люди, фото: ipress.ua Алиса ЕфремоваИнтересно, что по народному календарю, 21 июля считается Прокопьевым днм.

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