Умер актер Эд Гейл, сыгравший куклу-убийцу Чаки

Американский актер Эд Гейл, известный по ролям в костюме «Говарда-Утки» и Чаки в «Детских играх» и двух других фильмах серии, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 61 года, сообщила его племянница Кейси Гейл в соцсетях.
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