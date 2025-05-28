Умер актер Эд Гейл, сыгравший куклу-убийцу Чаки

Американский актер Эд Гейл, известный по ролям в костюме «Говарда-Утки» и Чаки в «Детских играх» и двух других фильмах серии, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 61 года, сообщила его племянница Кейси Гейл в соцсетях.