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SA: GPT-5.6 Sol доказала гипотезу о двойном покрытии циклов 1970-х годов

SA: GPT-5.6 Sol доказала гипотезу о двойном покрытии циклов 1970-х годов

ИИ-модель GPT-5.6 Sol компании OpenAI смогла получить доказательство гипотезы о двойном покрытии циклов (Cycle Double Cover Conjecture), которая оставалась открытой математической проблемой более пяти десятилетий.

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