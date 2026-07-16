SA: GPT-5.6 Sol доказала гипотезу о двойном покрытии циклов 1970-х годов

ИИ-модель GPT-5.6 Sol компании OpenAI смогла получить доказательство гипотезы о двойном покрытии циклов (Cycle Double Cover Conjecture), которая оставалась открытой математической проблемой более пяти десятилетий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии