Тамбовчанин лишился мотоцикла за неуплату алиментов и кредита

На принудительном исполнении в Советском районном отделении судебных приставов Тамбова находится два исполнительных производства в отношении 43-летнего мужчины, который не оказывал финансовой помощи своему сыну, а также своевременно не оплатил кредит.
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