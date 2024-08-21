В Госдуме призвали поощрять за стремление создавать многодетные семьи

Проект о выплатах супругам за долгий брак, отметив, что он укрепляет институт семьи, который, по ее мнению, играет ключевую роль в обществе, поддержала заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина 21августа в беседе с RT.