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Анчелотти о будущем в «Реале»: «Не уйду, пока меня не выгонят»

Анчелотти о будущем в «Реале»: «Не уйду, пока меня не выгонят»

Карло Анчелотти высказался о своем будущем в «Реале». Главный тренер мадридского клуба поделился мнением после победы в клубном чемпионате мира.

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