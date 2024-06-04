Михаилу Малышеву снова отдали избирательное поле Крыма

Плебисцитный опыт 69-летнего руководителя регионального Избиркома тянется еще с украинских времен. 3 мая 2024 года Малышев был снова выбран председателем избирательной комиссии на очередные пять лет и в региональных средствах массовой информации по праву именуется бессменным главой крымского Избиркома, так как занимает эту должность с весны 2014.
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