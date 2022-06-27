Житель Ростовской области подозревается в совершении мошенничества на сумму свыше 1,8 млн рублей на территории Самары

В отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница 1950 года рождения, которая пояснила, что стала жертвой мошенника.
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