Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пересмотр итогов приватизации: надо начать с квартир

Пересмотр итогов приватизации: надо начать с квартир

Типичные квартиры в знаменитом Доме на набережной стоят начиная от 100 млн рублей. Просторные, с видом на Кремль, со славной историей.

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Комментарии
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Александр Рожков
Надо начинать с тех, кто повинен в этих итогах.
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1 м.