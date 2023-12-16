Сборище: Разведчик США назвал главное отличие русской армии. Пентагону не понравится

Ни она страна мира не выдержит войну с Россией при текущем состоянии их вооруженных сил. Такое мнение выдвинул во время выступления на YouTube-канале Dialogue Works отставной разведчик США и бывший эксперт по вооружениям Скотт Риттер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии