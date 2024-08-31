5 самых почитаемых католиками православных святых

Прежде всего это те, кто был канонизирован до 1439 года, но позже их список был дополнен. Сергий Радонежский Общественное достояниеОснователь Троице-Сергиевой Лавры почитается и православными, и старообрядцами, и католиками.
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