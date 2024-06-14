Таубер заявила, что партия Санду запрещает оппозиции говорить о коррупции

Один из лидеров молдавского оппозиционного блока «Победа», Марина Таубер, открывая митинг перед парламентом республики, заявила, что правящая партия пытается лишить другие политические силы возможности говорить о преступлениях, совершаемых коррупционерами.
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