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Таубер заявила, что партия Санду запрещает оппозиции говорить о коррупции

Таубер заявила, что партия Санду запрещает оппозиции говорить о коррупции

Один из лидеров молдавского оппозиционного блока «Победа», Марина Таубер, открывая митинг перед парламентом республики, заявила, что правящая партия пытается лишить другие политические силы возможности говорить о преступлениях, совершаемых коррупционерами.

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