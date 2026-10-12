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Татар-информ

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Главной темой конференции «Диалоги» станет использование стекла в архитектуре

Главной темой конференции «Диалоги» станет использование стекла в архитектуре

Архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги» в этом году отметит свой десятилетний юбилей. По словам главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, она пройдет с 15 по 16 октября.

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