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RT Russia

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Гусев: над Воронежской областью сбили два БПЛА

Гусев: над Воронежской областью сбили два БПЛА

Два беспилотника сбиты в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал он в Telegram-канале.

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