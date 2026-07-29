Гусев: над Воронежской областью сбили два БПЛА

Два беспилотника сбиты в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал он в Telegram-канале.