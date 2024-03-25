Краснов назвал масштаб теракта несопоставимым с законом о безопасности

Генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину, что масштаб теракта в Crocus City Hall оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности концертной площадки.
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