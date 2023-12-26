В будущем году подешевеют некоторые продукты. Когда и какие? Отвечают эксперты

Финансисты рассказали, чего ожидать от 2024 года.В условиях стремительного подорожания продуктов, проезда, одежды и обуви сложно поверить, что цифры на ценниках когда-нибудь остановят свое безумное восхождение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии