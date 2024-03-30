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Последствия необратимы. Почему у границ России появилась организация-зомби

Последствия необратимы. Почему у границ России появилась организация-зомби

Последствия необратимы. Почему у границ России появилась организация-зомби "Нас раз за разом обманывали, принимали решения за нашей спиной, ставили перед свершившимся фактом.

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Комментарии
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Eduard
Нам обещали ,что НАТО не приблизится,мы Варщавский договор закрыли,но как видите обманули!
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12 час.
фарид сабиров
Сейчас самое время заключить с Китаем военный союз. На радость и понос амеров и валкоблядьритании. Вот это будет самая хорошая и радостная новость этого тысячелетия. Тогда точно нате кирдык и поминки.
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11 час.
Юрий Ильинов
Увы, не сейчас. Китай сильно завязан экономически с  США. Будем надеяться на будущее.
Ответить
8 час.

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