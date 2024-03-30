Последствия необратимы. Почему у границ России появилась организация-зомби

Нам обещали ,что НАТО не приблизится,мы Варщавский договор закрыли,но как видите обманули!

фарид сабиров

Сейчас самое время заключить с Китаем военный союз. На радость и понос амеров и валкоблядьритании. Вот это будет самая хорошая и радостная новость этого тысячелетия. Тогда точно нате кирдык и поминки.