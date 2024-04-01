Спасательные работы на аварийной шахте "Пионер" прекращены. Грозит обрушение борта карьера

На руднике "Пионер" официально прекращена операция по поиску и спасению 13 горняков.Спасательная операция на аварийном руднике "Пионер" прекращена, проинформировал первый заместитель управляющего директора Алексей Афанасьев.
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