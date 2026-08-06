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Живая Кубань

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Отжимной ветер — это опасно: в Анапе запретили надувные матрасы и круги в море

Отжимной ветер — это опасно: в Анапе запретили надувные матрасы и круги в море

Отжимной ветер — это опасно: в Анапе запретили надувные матрасы и круги в мореНа пляжах Анапы 6 августа ввели ограничение на использование надувных матрасов, плавательных кругов, катамаранов и других лёгких приспособлений для плавания.

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