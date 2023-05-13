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Telegraph: Индия запустит кампанию по возвращению артефактов, вывезенных Британской империей

Telegraph: Индия запустит кампанию по возвращению артефактов, вывезенных Британской империей

Правительство Индии запускает долгосрочную дипломатическую кампанию, в рамках которой будут возвращены тысячи драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.

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