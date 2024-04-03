КIA откроет свое представительство в Таджикистане

Национальное информагентство Таджикистана сообщило о том, что в КIA в ближайшее время откроет свое представительство в Душанбе: соглашение о сотрудничестве подписали председатель совета директоров ООО «Лесинвест» Шарифбек Давлатов и официальный представитель Kia Motors Чжу Ким.