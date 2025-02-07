Почему в СССР женщины носили мужские трусы

Нижнее белье, в своем современном виде появилось в Европе только к началу XX века. В дореволюционной России мужчины носили льняные или хлопковые кальсоны на пуговицах, а женщины с началом позапрошлого столетия впервые надели под юбки панталоны.
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