Чего вы не знали о баклажановой кожице

Баклажаны полезны не только благодаря витаминам и минералам, которыми они обеспечивают организм, но также благодаря содержащимся в них антиоксидантам, обладающим положительными эффектами в снижении уровня холестерина в крови и предотвращении рака.
Баклажаны полезны не только благодаря витаминам и минералам, которыми они обеспечивают организм, но также благодаря содержащимся в них антиоксидантам, обладающим положительными эффектами в снижении уровня холестерина в крови и предотвращении рака.
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