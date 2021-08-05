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Чего вы не знали о баклажановой кожице

Чего вы не знали о баклажановой кожице

Баклажаны полезны не только благодаря витаминам и минералам, которыми они обеспечивают организм, но также благодаря содержащимся в них антиоксидантам, обладающим положительными эффектами в снижении уровня холестерина в крови и предотвращении рака.

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