Спохватились. В Европе думают как сохранить поставки российского газа

Natalija Osminina

Действительно, вариант, предлагаемый ЕС, когда они покупают газ в Судже, на границе России и Украины -идеальный. НО! А кто трубу охранять будет? Когда ляжет вся энергосистема Украины и люди с неё уйдут в Европу, останутся только бандитские разборки за последние ресурсы и предприятия - повтор распада 90-х , только в гораздо худшем варианте. А это значит, что ЕС газа не получит, или получит в меньшей степени, чем заплатил. Воровство Украиной газа все уже проходили.