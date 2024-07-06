Доброе утро, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". Слушайте, как же хорошо, что это перестало быть нашей проблемой! Я сейчас веду речь о потенциальном прекращении поставок российского газа через территорию Украины, транзитное соглашение с которой истекает 1 января 2025 года.
Спохватились. В Европе думают как сохранить поставки российского газа
Комментарии
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Natalija Osminina
Действительно, вариант, предлагаемый ЕС, когда они покупают газ в Судже, на границе России и Украины -идеальный. НО! А кто трубу охранять будет? Когда ляжет вся энергосистема Украины и люди с неё уйдут в Европу, останутся только бандитские разборки за последние ресурсы и предприятия - повтор распада 90-х , только в гораздо худшем варианте. А это значит, что ЕС газа не получит, или получит в меньшей степени, чем заплатил. Воровство Украиной газа все уже проходили.
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12 час.
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