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Лента новостей Крыма

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Назначен новый министр МЧС Крыма

Назначен новый министр МЧС Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Алексей Еременко назначен министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

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