США прекратили оказывать помощь Грузии

Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея заявила журналистам, подводя итоги своего визита в Грузию, что американские власти заморозили оказание помощи Грузии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии