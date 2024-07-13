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Картина дня. Финансы

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США прекратили оказывать помощь Грузии

США прекратили оказывать помощь Грузии

Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея заявила журналистам, подводя итоги своего визита в Грузию, что американские власти заморозили оказание помощи Грузии.

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