Челябинская прокуратура потребовала сурового наказания для депутата Ершова

ЧЕЛЯБИНСК, 31 января, ФедералПресс. Челябинская прокуратура запросила 7 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей в качестве наказания для депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, который обвиняется в даче взятки и незаконном хранении боеприпасов.
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