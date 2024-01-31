Челябинская прокуратура потребовала сурового наказания для депутата Ершова

ЧЕЛЯБИНСК, 31 января, ФедералПресс. Челябинская прокуратура запросила 7 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей в качестве наказания для депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, который обвиняется в даче взятки и незаконном хранении боеприпасов.