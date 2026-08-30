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ТАСС

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NASA запустило телескоп, который позволит собрать данные о более 2 млрд галактик

NASA запустило телескоп, который позволит собрать данные о более 2 млрд галактик

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с космическим телескопом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Nancy Grace Roman.

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