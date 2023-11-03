В квартире на улице Маршала Катукова обнаружили экзотическую змею

Днём в службу «112» поступил звонок напуганной жительницы дома на улице Маршала Катукова. Приехав из Таиланда и разобрав чемоданы, муж и жена обнаружили в комнате у плинтуса змею — чёрную в зелёную полоску.
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