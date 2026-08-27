На Чуйский тракт в Горном Алтае выделили еще 78 млн рублей до конца года

В Республике Алтай планируют провести работы по содержанию Чуйского тракта. Для этого "Сибуправтодор" ищет подрядчика, которому готов заплатить до 78,4 млн рублей.
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