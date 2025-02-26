Медики готовятся оказать помощь в идентификации похищенных и погибших

Команда Национального центра судебной медицины Министерства здравоохранения сегодня вечером готовится оказать помощь в идентификации похищенных и погибших на КПП Керем-Шалом, а затем определить причины смерти в Национальном центре судебной медицины Министерства здравоохранения .