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Московский комсомолец в Израиле

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Медики готовятся оказать помощь в идентификации похищенных и погибших

Медики готовятся оказать помощь в идентификации похищенных и погибших

Команда Национального центра судебной медицины Министерства здравоохранения сегодня вечером готовится оказать помощь в идентификации похищенных и погибших на КПП Керем-Шалом, а затем определить причины смерти в Национальном центре судебной медицины Министерства здравоохранения .

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