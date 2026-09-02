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Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путина не впечатлят санкции Германии против России

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путина не впечатлят санкции Германии против России

Немецкие санкции за инцидент с беспилотником в Лейпциге не произведут впечатления на президента России Владимира Путина, однако они являются ответом, который не приводит к эскалации отношений с Москвой.

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