На неосвещенной ночной дороге в Калужской области погиб пешеход

В Ферзиковском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По данным прокуратуры, 6 ноября около 19 часов на 767 км автомобильной дороги Р-132, неподалеку от поворота на поселок Дупли, произошла авария.
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