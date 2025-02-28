Трамп назвал жену британского премьера прекрасной женщиной

Примечательно, что визит Кира Стармера в Белый дом проходил без супруги.Президент США Дональд Трамп нестандартно ответил на вопрос прессы о том, должен ли премьер-министр Великобритании Кир Стармер выбирать между отношениями с Соединенными Штатами или с Евросоюзом, похвалив супругу Стармера, сообщает телеканал Sky News.