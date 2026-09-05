Журавлев исключил необходимость увеличения проверок кредитной истории

Зампред Совфеда Николай Журавлев заявил, что увеличения числа бесплатных кредитных отчетов не требуется, отметив надежность защиты от мошенников.
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