В Архангельской области проходят рейды по выявлению нелегальных перевозчиков

В Приморском, Устьянском округах, Вельском и Онежском районах прошли проверки таксистов. В рейдах участвовали представители регионального минтранса, дорожного агентства «Архангельскавтодор» и сотрудники Госавтоинспекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии