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Офис кандидата в сенаторы Гувера призвал не помогать ВСУ и перейти к переговорам

Офис кандидата в сенаторы Гувера призвал не помогать ВСУ и перейти к переговорам

Пресс-секретарь офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп обратилась к действующим американским властям с призывом завершить предоставление военной поддержки киевскому режиму, а вместо этого перейти к проведению переговорного процесса по миру.

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