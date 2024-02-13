Пресс-секретарь офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп обратилась к действующим американским властям с призывом завершить предоставление военной поддержки киевскому режиму, а вместо этого перейти к проведению переговорного процесса по миру.
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