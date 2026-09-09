В Нижегородской области ребёнок скончался во время лёгкого бега на уроке

Трагедия произошла девятого сентября в одной из школ Нижегородской области. Во время урока физкультуры состояние ребёнка резко ухудшилось.
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