Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»

Правительство Индии 12 сентября опубликовало кадры встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, сопроводив ролик песней «Матушка-земля».
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